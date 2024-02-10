Очевидцы сообщили о взрыве в офисном здании в Элисте

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 88 0

Что известно об инциденте на данный момент?

Очевидцы сообщили о взрыве в офисном здании в Элисте

Фото: 5-tv.ru

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Очевидцы сообщают о взрыве в нежилом помещении офисного здания в городе Элиста в Калмыкии. Об этом сообщает Telegram-канал 112. 

По предварительным данным, в результате инцидента есть погибший. Кроме того, еще два человека получили ранения. 

В здании, где произошел взрыв, находится образовательный центр. Его специалисты проводят обучение и психологические консультации.

На месте инцидента в настоящее время работают экстренные службы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что огненный взрыв под Ижевском произошел вечером 7 февраля в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Отмечается, что произошедшее не является ЧП.

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Очевидцы сообщили о взрыве в офисном здании в Элисте

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