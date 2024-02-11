Яхта с названием «Я счастливчик»: как Зеленский плюнул в лицо украинцам чередой роскошных покупок

Пока американская помощь застопорилась, заткнуть украинскую финансовую дыру пытаются европейцы. ЕС на прошлой неделе выделил 50 миллиардов евро Киеву, размазав эти деньги на четыре года — треть от потребностей режима.

Чек Владимиру Зеленскому привез лично верховный еврокомиссар Жозеп Боррель, и заявил, что надо увеличить помощь Украине, давать все, что необходимо.

Все, что угодно, может говорить Боррель — он финансами не распоряжается и вообще догуливает последние месяцы в должности. Но возникает простой вопрос: так что мешает-то давать, сколько просят?

Но не дают — очевидно, из-за понимания, что Украина — это бездонная бочка, в которой весьма мутное содержимое. Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», в своей последней статье приводит шокирующие данные, что Зеленский в прошлом году через подконтрольные его друзьям и родственникам офшорные фирмы приобрел недвижимость в эмирате Дубай и на египетском курорте Эль Гуна, а также две яхты с характерным названиями «Я счастливчик» и «Мое наследие» на десятки миллионов долларов.

После возникшего в прессе скандала, по данным Медведчука, от яхт пришлось отказаться, но в целом, делает выводы оппозиционный украинский политик, Зеленский нашел себе и новое жилье, и новую родину.