Яхта с названием «Я счастливчик»: как Зеленский плюнул в лицо украинцам чередой роскошных покупок
Кажется, вместе с очередным жильем глава Незалежной нашел себе новую родину.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rai Press Office; 5-tv.ru
Пока американская помощь застопорилась, заткнуть украинскую финансовую дыру пытаются европейцы. ЕС на прошлой неделе выделил 50 миллиардов евро Киеву, размазав эти деньги на четыре года — треть от потребностей режима.
Чек Владимиру Зеленскому привез лично верховный еврокомиссар Жозеп Боррель, и заявил, что надо увеличить помощь Украине, давать все, что необходимо.
Все, что угодно, может говорить Боррель — он финансами не распоряжается и вообще догуливает последние месяцы в должности. Но возникает простой вопрос: так что мешает-то давать, сколько просят?
Но не дают — очевидно, из-за понимания, что Украина — это бездонная бочка, в которой весьма мутное содержимое. Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», в своей последней статье приводит шокирующие данные, что Зеленский в прошлом году через подконтрольные его друзьям и родственникам офшорные фирмы приобрел недвижимость в эмирате Дубай и на египетском курорте Эль Гуна, а также две яхты с характерным названиями «Я счастливчик» и «Мое наследие» на десятки миллионов долларов.
После возникшего в прессе скандала, по данным Медведчука, от яхт пришлось отказаться, но в целом, делает выводы оппозиционный украинский политик, Зеленский нашел себе и новое жилье, и новую родину.
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