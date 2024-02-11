«Удвоили средства»: во Франции призвали ЕС укреплять оборону на фоне «российской угрозы»

От этого, считают в Париже, зависит «коллективная безопасность».

Франция разделяет страх других государств ЕС о возможной «атаке России» на страны НАТО в течение пары лет, поэтому призывает увеличить инвестиции в оборону. Об этом изданию Ouest-France заявил глава французского МИД Стефан Сежурне.

«Франция уже начала вновь увеличивать свои военные инвестиции. В двух законах о военном программировании мы удвоили средства, выделяемые на нашу оборону. Если тема экзистенциальна для Евросоюза, то это значит, что от нее зависит наша коллективная безопасность», — сказал дипломат.

Сежурне считает, что союзникам необходимо договориться о дальнейшем взаимном использовании военной техники. Также важно, по его мнению, выстраивать взаимодействие между армиями и постепенно расширять военную интеграцию в промышленности и оперативных вопросах. Министр подчеркнул, что вышеперечисленные меры — в повестке дня в области европейского суверенитета.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал участников альянса готовиться к вероятному противостоянию с Россией, которое якобы продлится десятки лет. Он заявил, что нет никаких гарантий того, что в случае победы Москвы в спецоперации конфликт не разрастется и не перекинется на другие страны.

Масштабные учения НАТО у российских границ, названные Steadfast Defender («Стойкий защитник»), начались 24 января. Всего 32 государства из Североатлантического альянса участвуют в сборах, задействованы все виды войск и около 90 тысяч военнослужащих.

Ожидается, что учения будут проходить в Европе и Атлантике в течение нескольких месяцев. В российском МИД их назвали провокацией, которая ломает систему международной безопасности и противоречит риторике НАТО о деэскалации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Норвегию призвали готовиться к войне с Россией.