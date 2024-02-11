Не выскользнет! Панда Катюша научилась крепко держать палочки бамбука

Теперь даже самые тонкие веточки не смогут «убежать» от Катюши.

Маленькая звездочка панда Катюша постепенно продолжает учиться новому. В своем Telegram-канале Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, поделилась с подписчиками новым видео малышки, которая увлеченно трапезничает бамбуком.

Как оказалось, у больших панд на передней лапе имеется специальный шестой «псевдопалец», помогающий животным питаться. Он позволяет черно-белым мишкам очень ловко и аккуратно хватать, а также удерживать самые тонкие, «проворные» стебельки и листочки питательного растения.

«Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки», — рассказала Светлана Акулова.

Пандочка действительно стремительно растет. Она появилась на свет почти пять месяцев назад и вскоре стала настоящей знаменитостью не только в столице, но и по всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша снова шалит и тоже хочет убираться.