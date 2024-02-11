Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 февраля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 12 по 18 февраля.

Окружающее пространство наэлектризовано энергией свободолюбивого Водолея и Урана, являющегося управителем знака. Солнце, Плутон и Меркурий уже располагаются в этом секторе, а 13 февраля Марс и 16-го Венера переключаются с энергии земного рационального Козерога на воздушную ментальную стихию Водолея.

Мы вновь наблюдаем парад планет, который создает концентрацию на темы объединения людей с общими идеями и целями и деятельности в интересах большинства. Во главе стоят принципы свободы, независимости, выход из состояния прокрастинации и застоя. Людей привлекают новые прогрессивные идеи, устремленные в светлое будущее.

Как никогда, важно умение вписаться в команду, проявить общительность и дружелюбие. Сохраняется легкий настрой без чрезмерного эмоционального вникания в происходящее.

Благодаря возможности быстро осваивать новшества и видеть вещи в перспективе, можно пройти тренинг саморазвития, курсы компьютерной грамотности и повышения компетентности в областях, связанных с IT-технологиями и программированием, электрических и электронных систем.

Сфера отношений требует обновления и новых ощущений. Может, вспыхнуть искра влюбленности, способная перевернуть жизнь, а друг превратиться в супруга. Чувства носят интенсивный и насыщенный окрас.

Это хорошее время для творческих людей, связанных с публичной и политической деятельностью, телевидением, инженерно-технических работников, архитекторов и дизайнеров, а также тех, чьи профессии связаны с космосом и небом: летчиков, астрономов и астрологов, прекрасных стюардесс.

Для поклонников праздника Святого Валентина, Луна в Овне поможет легче проявлять эмоции в адрес своих возлюбленных, однако не стоит это делать слишком бурно, что бы не спровоцировать ссору.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов лучше всего получается совместное творчество, личностный рост и реализация планов в группах. Именно коллективная деятельность приведет к вас к успеху и возможностям.

Для оценки дружеских отношений полезно задаться вопросом — а хороший ли я друг? И что я делаю для окружающих? Новые знакомства способны привнести в вашу жизнь много интересных и ярких эмоций.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы — вы честолюбивы и настроены на вопросы карьеры, укрепления социального положения и репутации. Благодаря раскрытию качеств, способствующих духовному взрослению, вы не только обретете заслуженный авторитет, но и совершите выгодные сделки, добьетесь профессиональных успехов, заложите крепкий фундамент своего дела или долгосрочного проекта.

Близнецы — гороскоп на неделю

У любознательных Близнецов жажда постичь мир и поиск философского камня удовлетворяется за счет путешествий по местам силы, расширения сознания и роста духовности.

Получение образования или дополнительных профессиональных знаний поднимут вас на более высокий уровень. Вселенная помогает вам на пути воплощения большинства идей в жизнь.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков усиливаются деловые качества и выносливость, что способствует занятию бизнесом, спортом, восточными единоборствами. Есть реальные шансы на получение хорошей прибыли, в том числе от производства и исследовательской деятельности, выгодного кредитования или страхования. Возможность подключиться к чужим ресурсами, получить наследство или спонсорскую поддержку.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, ваша жизнь переплетена с коллективными интересами. Вы — яркая, солнечная и харизматичная личность, привлекающая внимание публики. На пути построения гармоничных взаимоотношений как в личной жизни, так и в деловом партнерстве, горит зеленый свет.

Благоприятно заключение договоров, контрактов, решение юридических вопросов, получение или предоставление консультаций.

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Дева — гороскоп на неделю

Девы стремятся вести правильный и здоровый образ жизни. Усиливается и так врожденное трудолюбие, исполнительность и деловитость, что еще больше способствует качественной работе и благоприятным отношениям в коллективе.

Для поддержания здоровья не стоит перегружать организм тяжелой пищей и нервничать. Вы же мастер своего дела!

Весы — гороскоп на неделю

У Весов рецепт счастья заключается в творческом самовыражении, получении удовольствий и простых радостей от жизни. Почему бы не решиться на любовное приключение в духе сексуальной романтики?

Задача — достичь верха совершенства в игре под названием «жизнь» как в качестве главного актера, так и режиссера.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, светлая полоса жизни, проходит по сфере дома и семьи. Складываются хорошие условия жизни. Благоприятны сделки с недвижимым имуществом, землей, акциями.

Можно открывать торговые точки или продавать продукцию собственного производства. Раскрытие интуиции, эмпатия поможет наладить эмоциональные связи с близкими родственниками, супругами и детьми.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы расположены к активному общению и успешному взаимодействию с внешним миром. Усиливаются умственные и коммуникативные способности. Легко завязываются связи и знакомства.

Хорошо складываются отношения с соседями, родственниками, одноклассниками и одногруппниками. У деловых людей происходит расширение клиентской базы, торговой сети, установление предварительных договоренностей.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам период сулит материальный достаток, дополнительный доход, удачные покупки или вложение средств. Вы способны грамотно распорядиться финансами и личными ресурсами, легко удовлетворить насущные потребности.

Чувство собственного достоинства поможет выгодно применить свои способности и таланты. Процветают представители частного бизнеса, индустрии красоты и сферы искусства.

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Водолей — гороскоп на неделю

К Водолеям успех, новые возможности и перспективы приходит через яркое и смелое проявление себя, своих физических и внешних данных. К тому же вам сейчас намного легче завоевать внимание окружающих людей и аудитории.

Приветствуются эксперименты с внешностью, имиджем, стилем поведения. На пути к достижениям от вас потребуется личная инициатива и включенность.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб посещает творческое вдохновение и прозрение во время отдыха и релакса в уединении, странствий вдали от дома, медитации. Проявление сострадательности и милосердия к нуждающимся, участие в благотворительности, помогают наработать благую карму. Духовные практики способствуют проработке эмоциональных проблем.

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