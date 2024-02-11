Киев в шоке: Макрон внезапно отложил поездку на Украину

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 88 0

Challenges: Макрон отложил поездку на Украину по соображениям безопасности

Киев в шоке: Макрон внезапно отложил поездку на Украину

Фото: Reuters / POOL

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Дипломаты Незалежной рассчитывали договориться с президентом Франции о дополнительной финансовой помощи. Что могло пойти не так?

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить свою поездку на Украину по соображениям безопасности. Дипломаты Незалежной не ожидали такого от одного из самых главных «друзей». Они были в шоке после того, как узнали эту новость. О таком решении Макрона сообщило издание Challenges.

Лидер Франции должен был отправиться 13 февраля в Одессу, а 14 числа президент собирался посетить Киев. Но планы изменились.

На встрече Макрон должен был обсудить восстановление Украины. По этому вопросу даже объявили о создании фонда в 200 миллионов евро, которые собирались направить на гражданские проекты, осуществляемые французскими малыми и средними предприятиями. Но Незалежная вновь осталась без чужих денег.

Также на Украине ждали, что президент Франции объявит о подписании двустороннего соглашения по гарантиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон сделал громкое заявление о России и Украине.

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Киев в шоке: Макрон внезапно отложил поездку на Украину

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