Определены четыре кандидата на выборах президента России— 2024

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 104 0

Памфилова: в выборах президента России будут участвовать четыре кандидата

Определены четыре кандидата на выборах президента России— 2024

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

ЦИК РФ проверил последние подписи, собранные в рамках регистрации.

В выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, примут участие четыре кандидата. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Пафмилова.

Такое заявление глава ЦИК сделала после заседания, которое комиссия провела 8 февраля 2024 года. На заседании члены ЦИК рассматривали вопрос о регистрации на президентских выборах Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») и Сергея Малинковича («Коммунисты России»). Оба возможных кандидата не прошли необходимую процедуру сбора подписей голосов и не были зарегистрированы.

«Коллеги, закончили рассматривать вопросы о регистрации кандидатов. Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — сообщила Памфилова.

Таким образом, в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выдвинувшие кандидатов партии должны опубликовать программу до 6 марта.

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