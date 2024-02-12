Президент ЦАР Туадера вылетел в Москву на форум

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

Какую программу подготовили для главы африканского государства?

Президент ЦАР Туадера вылетел в Москву на форум

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера отправился в Москву, чтобы принять участие в форуме, посвященном противостоянию неоколониализму. Об этом говорится в Telegram-канале посольства России в республике.

«11 февраля в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру, который направляется в Москву для участия в Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, проводимого всероссийской политической партией „Единая Россия"», — сказано в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАР хотела бы стать членом БРИКС, но для соответствия критериям объединения ей необходимо совершенствоваться. Глава МИД республики Сильви Байпо-Темон заверила, что страна будет проводить колоссальную работу, чтобы «восстать из пепла».

На данном этапе ЦАР надеется на поддержку со стороны экономически крупных стран из состава БРИКС и дальнейшее расширение сотрудничества.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Организация была основана в июне 2006 года.

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