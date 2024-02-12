Секс после родов существует: как вернуть близость в отношениях молодых родителей

Можно ли требовать любви у молодой мамы? Кто поможет пробудить угасшие страсти? И самое главное — почему женщина не хочет своего мужчину после появления ребенка?

Секс после родов существует, и он, конечно же, может быть классным. С этого утверждения стоит начать обсуждение этого деликатного вопроса. Данная проблема актуальна для множества пар, у которых появились дети. Жизнь меняется радикально и буквально в один момент, в новых ролях мужчина и женщина, то есть теперь папа и мама, часто теряют связь друг с другом. Тема многогранная и многоликая, но в ней можно разобраться. Главное, как говорится, чтоб было желание. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Светлана Бодашева, а также психолог Мари Декусар рассказали, почему женщинам не хочется близости после родов, кто поможет решить эту проблему и как стоит вести себя истосковавшимся по ласке мужьям.

Послеродовой период для новоиспеченной мамы — это прежде всего этап восстановления. Физического и эмоционального. Она перенесла серьезную нагрузку на тело и психику даже если родила совершенно благополучно замечательного здорового малыша. Но не всегда все идет гладко. Как отмечает доктор Бодашева, в зависимости от того, как прошли роды, женщина может вернуться к интимной жизни не раньше, чем через четыре-пять недель. Примерно столько времени нужно на восстановление после естественных родов. Если проводилось кесарево сечение, минимальный срок составляет семь-восемь недель.

«Естественные роды могут осложняться разрезами на промежности, могут быть разрывы шейки матки, могут быть разрывы влагалища. Такого рода изменения и осложнения, конечно, удлиняют этот период, и женщина возвращается чуть позже к интимной жизни», — добавляет эксперт.

Прежде чем бросаться в объятия любимого, если вы уже к этому готовы и чувствуете себя хорошо, запишитесь на прием к гинекологу. Необходимо пройти осмотр, ультразвуковую диагностику (УЗИ) и получить, грубо говоря, разрешение доктора. И если он скажет, что рисков нет, незаживших ран тоже, и тело готово к сексу — приступайте. Если посоветует подождать, прислушайтесь, так как на кону не только долгожданные возгласы удовольствия, но и ваше здоровье. Помните, что у каждой молодой мамы процесс возвращения в интимную жизнь проходит по-своему. Все индивидуально, и если через четыре недели вы еще не в строю — это тоже нормально.

«Это может длиться и до полугода, и до года. Могут быть различные причины как физиологического характера, так и психоэмоционального. Может быть и так, что консультации и терапии гинеколога, терапевта, невролога недостаточно, и мы прибегаем к помощи психолога, психотерапевта, сексолога. Могут быть различные причины, которые связаны с усталостью, повышенной утомляемостью женщины, особенно если это первенец», — подчеркивает Боташева.

Даже если отец новорожденного полностью включен в процесс ухода за ним, даже если женщине помогают родственники или няни, перемены в ее жизни остаются радикальными. Она все равно берет на себя новые задачи, все равно не спит вволю, когда захочет, да еще и наблюдает за тем, как изменилось ее тело. Материнство неизбежно влечет за собой повышенную утомляемость. По мнению врача, самое главное в этом вопросе — понимание, что трудности временны. Это должна понимать и женщина, и ее партнер. Что бы ни мешало в данный момент вернуться к сексуальным отношениям, это тоже временно.

«Все поправимо благодаря специалистам. Вы найдете точно поддержку, вы найдете правильное решение любых проблем, которые возникают в послеродовом состоянии», — напутствует доктор.

Возвращение в секс после родов с точки зрения психологии www.globallookpress.com / Jörg Lange; 5-tv.ru

Порой отсутствие близости между родителями младенца вообще не связано с физиологией. Малышу уже полгода, его мама чувствует себя хорошо, она здорова. Но наброситься на папу ей все еще не хочется. Как отмечает психолог Мари Декусар, даже если роды были естественные, абсолютно нормальные и спокойные, психика женщины страдает. Как минимум уровень свободы, который был доступен до появления малыша, разительно отличается от того, что в наличии. Человеческая психика не способна перестраиваться в миг, это происходит постепенно. И сразу брать на себя больше задач, чем забота о малыше, — это риск усугубления стресса.

«Женщины не думают 24/7 по поводу секса в отличие от мужчин, которые на день могут по 7-10 раз думать о нем. Это не является базовой потребностью для женщин. Поэтому конечно же это уходит на второстепенные планы, а первоочередной становится забота о малыше», — подчеркивает Декусар.

Если у женщины нет постродовой депрессии, если она не вынуждена сутками находиться одна с ребенком, ей все равно тяжело. И требующий в этот период секса муж вообще не помогает прийти в себя и как бы расширить сузившийся до нужд одного младенца мир матери. Первой ошибкой мужчин, желающих наладить интимную жизнь с избранницей после появления малыша, является чрезмерная настойчивость. Нельзя торопить. Супруга должна привыкнуть к новой реальности, почувствовать себя более уверенно в ней, а уж потом внедрить в свое плотное расписание секс. Лучшее, что может сделать партнер — быть рядом, помогать в бытовых заботах, давать отдых и возможность побыть одной, заняться собой, поддерживать. И аккуратно напоминать о своей любви и ожидании близости.

«Желательно все-таки об этом говорить, заявлять о своих потребностях, но в мягкой форме — вы скучаете, вы хотели бы получить от нее нежность, ласку, внимание, вдохновение, что это для вас важно. Это же ваши личные границы! Возможно, с первого раза она вас не услышит, но продолжать об этом говорить нужно», — советует психолог.

Нередко мужчины совершают и такую ошибку — ультимативно требуют от женщины исполнения супружеского долга. В ход идут шантаж и угрозы, мол, если ты не хочешь удовлетворять мои потребности, найдется другая! Как бы дико ни звучало, психологи регулярно наблюдают подобные конфликты в своей практике. Любой исход такого рода манипуляций травматичен — или рушится семья, и люди расстаются, или женщина соглашается обслуживать самца против своего желания, превращаясь в жертву. Близость — это не долг женщины перед мужчиной, а результат обоюдного желания. Все остальное — насилие.

Переключение внимания женщины на ребенка нередко влечет за собой так называемую игру в молчанку. Супруг не решается требовать и даже намекать, таит свои желания и ждет инициативы от нее. А она думает, что муж больше не хочет ее — она стала не так привлекательна после родов. Это только один из вариантов. Причин, по которым любящие люди замыкаются в себе, миллионы, но все они приводят к одному — потере связи. Вы больше не на одной волне, и любая попытка заговорить о проблеме приводит к новой ссоре. Потом кто-то уходит спать на диван и через некоторое время подает заявление на развод.

«Когда вы уже понимаете, что не можете друг друга услышать, конечно, лучше обращаться к специалисту. Очень важно обращаться не совсем к новичкам, а к тем, кто имеет опыт восстановления сексуальной близости в паре. Специалист понимает, что у вас абсолютная разрозненность друг с другом, и он начинает пытаться вас сблизить и вывести на контакт», — говорит Мари Декусар.

Семейный психолог или более узкий специалист сексолог поможет паре на любом этапе. К ним можно обращаться даже заранее, совместная терапия допустима и как превентивная мера. В «запущенных» случаях он поможет выговориться, даст выход эмоциям, освободит от тайн и на этом чистом фундаменте супруги будут искать новые точки соприкосновения. Главный совет, который дает эксперт молодым родителям — не медлить с поиском решения. Потому что гораздо проще привести в исполнение свою угрозу найти секс на стороне, чем попытаться спасти семью. А спасать ее есть ради кого. В ситуациях, не связанных с физическим и эмоциональным насилием, выходом из которых может быть только побег, есть смысл потрудиться и склеить ту самую лодку любви, как бы банально это ни звучало.

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