Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун** внесен в российский перечень террористов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 63 0

Решение было принято Росфинмониторингом.

Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун** внесен в российский перечень террористов

Фото: Черемисин Павел / ТАСС

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Пресс-секретаря организации Meta* Энди Стоуна** внесли в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом следует из реестра Росфинмониторинга.

В конце прошлого года Стоун был заочно арестован по обвинению в экстремизме. Решение вынес Басманный суд Москвы. Ему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения и объявили фигуранта в розыск.

В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников компании Meta из-за призывов к насилию и убийствам россиян. При этом, по данным следствия, Стоун заявил лишь о временной отмене ограничения на призывы к агрессии в отношении бойцов ВС России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росфинморниторинг внес координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова** в перечень террористов и экстремистов.

* — организация признана в РФ экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — внесен в перечень террористов и экстремистов

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