Суд запретил Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль

Апелляционный суд Гааги обязал правительство Нидерландов приостановить поставку запчастей для истребителей F-35 в Израиль на протяжении семи дней. Решение опубликовано на сайте инстанции.

Согласно документу, есть риск, что эти истребители могут нарушить гуманитарное право в секторе Газа. Уже и так погибло много людей, включая тысячи детей, в результате ударов Израиля. В этой связи власти Нидерландов должны запретить экспорт товаров военного назначения.

Иск инициировали в декабре 2023-го гуманитарные организации Oxfam Novib, PAX Nederland и The Rights Forum. Они считают экспорт запчастей для F-35 в Израиль нарушением законов и обычаев войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что США потребовали от Турции оплату за обслуживание удерживаемых F-35. У сторон есть серьезные претензии друг к другу.