Суд запретил Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль

|
Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Эти истребители могут нарушить гуманитарное право в секторе Газа.

Суд запретил Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Kyra Helwick / U.S. Navy

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Апелляционный суд Гааги обязал правительство Нидерландов приостановить поставку запчастей для истребителей F-35 в Израиль на протяжении семи дней. Решение опубликовано на сайте инстанции.

Согласно документу, есть риск, что эти истребители могут нарушить гуманитарное право в секторе Газа. Уже и так погибло много людей, включая тысячи детей, в результате ударов Израиля. В этой связи власти Нидерландов должны запретить экспорт товаров военного назначения.

Иск инициировали в декабре 2023-го гуманитарные организации Oxfam Novib, PAX Nederland и The Rights Forum. Они считают экспорт запчастей для F-35 в Израиль нарушением законов и обычаев войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что США потребовали от Турции оплату за обслуживание удерживаемых F-35. У сторон есть серьезные претензии друг к другу.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:14
В марте в Москве протестируют систему электронного голосования
17:11
Дети — не помеха: как совместить карьеру и материнство
17:03
Суд запретил Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль
17:02
Хирурги флагманских центров сделали более 30 тыс. экстренных операций — Собянин
17:01
«В рамках устоявшейся истории»: как на положении РФ в мире скажется увольнение тяжелобольного Остина
17:01
Матвиенко в Красноярском крае: что входит в планы председателя Совфеда

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса