Североатлантический альянс трещит по швам.

Выступление экс-президента США Дональда Трампа еще больше подорвало авторитет НАТО вслед за интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании! Это второй удар по системе, которая до сих пор не оправилась от первого удара: интервью Такера Карлсона с Путиным, ставшее мировым феноменом!» — написал политик в соцсети X.

Таким образом политик прокомментировал заявление Трампа о том, что на посту президента он не позволил бы помогать странам — союзникам по военному блоку, если бы те не стали платить за членство в альянсе. Последний таким образом подрывает альянс, из-за этого среди глобалистов началась паника, отметил Филиппо.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению Филиппо, «система» зарубежных СМИ до сих пор не оправилась от интервью Путина журналисту Карлсону. Соратники НАТО «бьются в истерике» и призывают к «тотальным войнам», пребывая в состоянии неконтролируемого нервного срыва, убежден он.