«Нам повезло»: в Московском зоопарке указали на русский характер панды Катюши

Маленькое животное «невероятно харизматично».

Панда Катюша обладает «московским, российским, русским» характером. Об этом «Москве 24» заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«И нам повезло, что нас никто не торопит, нас не заставляют быстрее выставить животное напоказ», — сказала она.

Животное «невероятно харизматично», подчеркнула Акулова. Участие России в программе по изучению больших панд является преимуществом, как и возможность показывать посетителям процесс обучения Катюши, добавила она.

У больших панд на передней лапе имеется специальный шестой «псевдопалец», помогающий животным питаться. Он позволяет черно-белым мишкам очень ловко и аккуратно хватать, а также удерживать самые тонкие, «проворные» стебельки и листочки питательного растения.

Ранее 5-tv.ru писал, что за последние девять лет рождаемость животных в Московском зоопарке увеличилась почти в два раза и особенно важным событием стало появление на свет панды Катюши.

В этом году зоопарку исполняется 160 лет. Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, все эти годы он остается одним из любимейших мест москвичей и гостей столицы.