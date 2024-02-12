Собянин: Рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое за девять лет

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

Сотрудники зоосада уделяют особое внимание разведению редких видов, которых потом планируется отправить в естественную среду.

Собянин: Рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое за девять лет

Фото: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1

За последние 9 лет рождаемость животных в Московском зоопарке увеличилась почти в два раза и особенно важным событием стало появление на свет панды Катюши, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

«Детеныши также появились у дальневосточных леопардов, амурских тигров, манулов, орангутанов», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году Московскому зоопарку исполняется 160 лет. Как подчеркнул мэр Москвы, все эти годы он остается одним из любимейших мест москвичей и гостей столицы. Здесь собрана одна из крупнейших в мире коллекций животных, создана современная комфортная среда как для обитателей, так и для посетителей. При этом успешно решается основная задача зоопарка — сохранение редких и исчезающих видов животных.

Московский зоосад был открыт 12 февраля (31 января — по старому стилю) 1864 года по инициативе Императорского русского общества акклиматизации животных и растений. Одним из главных идеологов его создания стал профессор Московского университета Анатолий Петрович Богданов. Прежде всего зоопарк задумывался как научно-исследовательское учреждение. Для его организации в Москве выбрали территорию Пресненских прудов. Ее обустроили, приобрели животных. Первая коллекция состояла из 294 экземпляров. В ней были представлены обитатели российских природных зон: медведи, лисицы, волки, барсуки, зайцы, а также несколько экзотических особей — ягуары, львы, аллигатор, тигр, леопард и носорог. В конце 1870-х годов при зоосаде создаются научная и ботаническая лаборатории, а в 1890-е открыли лабораторию ихтиологии. В начале XX века зоологи продолжали проводить традиционные академические исследования, в первую очередь они изучали поведение животных.

Новый этап реконструкции зоопарка начался в 2011 году по решению Сергея Собянина. Стал более комфортным детский зоопарк. В пять раз увеличилась коллекция животных. Открылся новый вход со стороны метро «Баррикадная», а также были увеличены размеры вольеров хищников. В 2023 году открылся обновленный авиарий — крытое пространство для птиц. После модернизации здесь стало больше пернатых разных видов.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:38
Бизнес на болезнях: полиция в Москве остановила работу частной клиники
18:27
Собянин: Рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое за девять лет
18:12
Увлекательные эксперименты: как проверить подлинность серебра
18:03
Собянин: С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий
18:00
Еще один иск подали к Ивлеевой после «голой» вечеринки в московском клубе
17:48
WhatsApp* запустит функцию «Избранное» для быстрых вызовов контактам

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
Безраздельная любовь к животным, дело всей жизни и единственная уязвимость: каким Владимир Путин предстает в глазах россиян «без галстука»
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса