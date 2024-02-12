Собянин: Рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое за девять лет

За последние 9 лет рождаемость животных в Московском зоопарке увеличилась почти в два раза и особенно важным событием стало появление на свет панды Катюши, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

«Детеныши также появились у дальневосточных леопардов, амурских тигров, манулов, орангутанов», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году Московскому зоопарку исполняется 160 лет. Как подчеркнул мэр Москвы, все эти годы он остается одним из любимейших мест москвичей и гостей столицы. Здесь собрана одна из крупнейших в мире коллекций животных, создана современная комфортная среда как для обитателей, так и для посетителей. При этом успешно решается основная задача зоопарка — сохранение редких и исчезающих видов животных.

Московский зоосад был открыт 12 февраля (31 января — по старому стилю) 1864 года по инициативе Императорского русского общества акклиматизации животных и растений. Одним из главных идеологов его создания стал профессор Московского университета Анатолий Петрович Богданов. Прежде всего зоопарк задумывался как научно-исследовательское учреждение. Для его организации в Москве выбрали территорию Пресненских прудов. Ее обустроили, приобрели животных. Первая коллекция состояла из 294 экземпляров. В ней были представлены обитатели российских природных зон: медведи, лисицы, волки, барсуки, зайцы, а также несколько экзотических особей — ягуары, львы, аллигатор, тигр, леопард и носорог. В конце 1870-х годов при зоосаде создаются научная и ботаническая лаборатории, а в 1890-е открыли лабораторию ихтиологии. В начале XX века зоологи продолжали проводить традиционные академические исследования, в первую очередь они изучали поведение животных.

Новый этап реконструкции зоопарка начался в 2011 году по решению Сергея Собянина. Стал более комфортным детский зоопарк. В пять раз увеличилась коллекция животных. Открылся новый вход со стороны метро «Баррикадная», а также были увеличены размеры вольеров хищников. В 2023 году открылся обновленный авиарий — крытое пространство для птиц. После модернизации здесь стало больше пернатых разных видов.