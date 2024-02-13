Байден потерялся в Белом доме во время визита короля Иордании

Президент США Джо Байден снова потерялся в пространстве. Причем, в собственном Белом доме.

Во время встречи с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном президент США уступил ему место у трибуны, но после так и не определился, куда встать самому. Начал неуверенно ходить из стороны в сторону за спиной Абдаллы Второго, чем немного смутил почетного гостя и в очередной позабавил американскую публику.

Интересно, что буквально накануне в Белом доме заявили, что нет необходимости проверять умственные способности Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации.

Иного мнения жители Штатов — 59% опрошенных американцев считают Байдена умственно отсталым. А вот бывший президент США и главный конкурент Байдена на грядущих выборах Дональд Трамп, как показывают опросы, вызывает больше доверия у граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-президент США Камала Харрис внезапно заявила о готовности служить США.