Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название

Как теперь он называется и кто назначен на должность генерального директора?

В Санкт-Петербурге бывший завод концерна Hyundai сменил название на «Автомобильный завод АГР». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Гендиректором «Автозавода АГР», который до этого купила компания «Арт-финанс», назначен Алексей Калицев. Он занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на бывшем заводе Nissan в Петербурге, который сейчас называется «Автозавод Санкт-Петербург», выпустили первую партию автомобилей нового бренда XCITE.

Эмблема XCITE — латинская буква «Икс», размещенная в овале. Цветовая гамма бренда, которая будет использоваться для оформления в том числе дилерских центров, включает желтый и зеленый.