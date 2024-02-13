Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название на «Автомобильный завод АГР»

Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Как теперь он называется и кто назначен на должность генерального директора?

В Санкт-Петербурге бывший завод концерна Hyundai сменил название на «Автомобильный завод АГР». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Гендиректором «Автозавода АГР», который до этого купила компания «Арт-финанс», назначен Алексей Калицев. Он занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на бывшем заводе Nissan в Петербурге, который сейчас называется «Автозавод Санкт-Петербург», выпустили первую партию автомобилей нового бренда XCITE.

Эмблема XCITE — латинская буква «Икс», размещенная в овале. Цветовая гамма бренда, которая будет использоваться для оформления в том числе дилерских центров, включает желтый и зеленый.

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Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название

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