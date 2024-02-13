Обломки вертолета Ми-8 достали из Онежского озера

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Фрагменты летательного судна направили на экспертизу.

Обломки вертолета Ми-8 достали из Онежского озера

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Обломки вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Онежское озеро, вытащили на берег. Об этом сообщил источник в МЧС.

Сообщается, что колонна сотрудников ведомства накануне выехала из Прионежского района и направилась в сторону Санкт-Петербурга. Их сопроводили машины ГИБДД. Предварительно, они повезли в город поднятые со дна обломки вертолета для проведения экспертизы.

Ранее были обнаружены два черных ящика упавшего Ми-8. Их направили на расшифровку. Также были опрошены родственники погибших членов экипажа.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. В МЧС сообщали, что воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Версия о крушении воздушного судна в водоем вскоре подтвердилась — полынья была обнаружена в 11 километрах от берега.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места поиска пропавшего вертолета Ми-8.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Новое преимущество: многодетным семьям могут разрешить бесплатную парковку
14:32
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ
14:20
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
14:16
В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах
14:12
Росгвардия обеспечивает безопасность на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
14:10
Лавров о Швейцарии как посреднике по Украине: «Ничего не выйдет»

Сейчас читают

Не при параде: первые кадры выступления Киркорова в больнице Горловки
Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса