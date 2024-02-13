Лавров о Швейцарии как посреднике по Украине: «Ничего не выйдет»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 140 0

Лавров: Швейцария не пользуется доверием России как посредник по Украине

Лавров о Швейцарии как посреднике по Украине: «Ничего не выйдет»

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore

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Берн навязывает свои услуги, желая стать третьей стороной в отношениях Москвы и Киева. Но доверия к стране нет.

Швейцария не может оказывать какие-либо посреднические услуги по Украине, так как ведет откровенно антироссийскую позицию. Об этом на XIII ежегодной Ближневосточной конференции клуба «Валдай» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва не доверяет Берну, который официально собирается укреплять государственную безопасность «от России». Соответствующий документ концепции на ближайшие годы был принят в Швейцарии не так давно.

«Они пытаются навязывать свое посредничество по Украине, ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — цитирует Лаврова издание РБК.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России.

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Лавров о Швейцарии как посреднике по Украине: «Ничего не выйдет»

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