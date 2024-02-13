Без гормонов и антибиотиков: какое мясо самое полезное и безопасное

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 539 0

Диетолог Микитюк: мясо кролика полезнее свинины и говядины

Без гормонов и антибиотиков: какое мясо самое полезное и безопасное

Фото: Абрамов Денис / ТАСС

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Оказывается, свинине и говядине существует прекрасная альтернатива.

Диетолог Людмила Микитюк рассказала NEWS.ru о том, что в пищу лучше употреблять мясо кролика. По ее словам, оно не содержит гормонов и антибиотиков, в отличие от привычных всем говядины и свинины.

Диетолог отмечает, что мясо кролика чаще всего не входит в рацион большинства людей. Хотя это мясо считается более диетическим и полезным, чем любое другое. Оно содержит много железа, фосфора, цинка и витамины группы В. Кроме того, оно усваивается намного легче других видов мяса, так как в нем содержится мало жира.

Ранее диетолог Микитюк заявляла, что в рацион людей следует добавить мясо верблюда. Оно обладает уникальными свойствами: регулирует уровень сахара, укрепляет ЦНС, улучшает ЖКТ, содержит много железа и отлично подходит для детского питания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем рискуют любители тартара и карпаччо.

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