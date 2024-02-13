Матвиенко подчеркнула важность газификации Красноярского края

Жители Красноярского края должны почувствовать положительные изменения, которые намечены в регионе. Соответствующее заявление на официальной встрече с губернатором региона Михаилом Котюковым сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В рамках переговоров, посвященных текущему экономическому состоянию региона, Матвиенко сделала особый акцент на потребности развития газовой отрасли в Красноярском крае. Так, по словам политика, это важно в том числе и с точки зрения экологии, так как при переходе с угля на газ выбросов станет значительно меньше, подчеркнула она.

«Очень важно повысить требовательность и к собственникам промышленных предприятий, ТЭЦ и других, чтобы они понимали тоже свою ответственность за чистый воздух в Красноярске, за достаточную социальную сферу, и многое другое», — заявила она.

По подсчетам спикера Совфеда, программа газификации должна быть выполнена в крае уже к 2028 году. Со своей стороны Матвиенко попросила Котюкова взять этот вопрос на особый контроль.

Официально рабочий визит делегации парламентариев продлится до 14 февраля и завершится в Сибирском федеральном университете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Матвиенко лично ознакомилась с уникальными разработками СФУ.