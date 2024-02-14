«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»

Новость о кончине военного стала для режиссера шоком.

Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин умер на 72-м году жизни. Именно он командовал 345-м парашютно-десантным полком, в состав которого входила 9-я рота, чей бой за высоту 3234 стал известен на всю страну после фильма Федора Бондарчука.

Режиссер рассказал 5-tv.ru, как проходила их совместная работа. Бондарчук признался, известие о кончине Востротина стало для него шоком, он буквально раздавлен.

Продюсер благодарен Герою СССР за помощь в создании фильма. Именно при его содействии удалось воссоздать множество эпизодов из реальной жизни 9-й роты.

«Там много в картине реально эпизодов из реальной жизни того подразделения, из тех историй, рассказанных Валерием Александровичем. И приезжал он на съемки, и пробыл он в Крыму, где мы снимали вторую часть, афганскую, как мы называли ее, где-то около месяца. Было очень жарко. Сразу же он снял с себя майку, остался в одной тельнике», — вспомнил Бондарчук.

Как только фильм был готов, его решили показать ветеранам Афганистана. Премьеру организовали специально для них — картину тогда увидели две тысячи человек.

«Он картину видел, он знает ее наизусть. Он говорит: „Надо нам потом как-то бережно отнестись после просмотра к мужикам“. Этот показ я никогда в своей жизни не забуду», — добавил режиссер.

После съемок Бондарчук не прекратил общение с Востротиным. Новость о его кончине для режиссера — большая утрата.

«Честь и слава русскому офицеру, защитнику Родины и Отечества, педагогу и наставнику. Вот таким был Властротин, это для меня очень большая утрата», — заключил он.

Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Окончил Свердловское суворовское военное училище, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.