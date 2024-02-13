Умерла писатель и искусствовед Нина Молева

Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«11 февраля 2024 ушла из жизни Нина Михайловна Молева, писатель, выдающийся ученый — историк, искусствовед, журналист, ветеран войны… Светлая память уникальному ученому, писателю, воину, удивительной женщине», — говорится в сообщении.

Она была автором работ о русских живописцах Иване Никитине, Федоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Константине Коровине. Всего искусствовед написала свыше 120 книг.

Молева родилась 5 декабря 1925 года. С детства занималась в студии художественного слова при Московском доме пионеров.

Она была многолетней ведущей правительственных концертов. Например, тех, что проходили в Кремле и Большом театре.

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