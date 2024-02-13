Умер главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 133 0

Этот сезон был для него 22-м в национальной команде.

Умер главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин

Фото: © РИА Новости / Евгений Тумашов / СБР

Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщил российский Союз биатлонистов.

«Во вторник, 13 февраля, на 49-м году жизни скоропостижно скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Сергеевич Лагуточкин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что этот сезон биатлона был для него 22-м в национальной команде. Причина смерти в настоящее время неизвестна.

Лагуточкин родился 2 января 1975 года. Окончил Омскую государственную медицинскую академию и неоднократно награждался государственными и ведомственными наградами. Врачом российской сборной он стал в 2002 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин.

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