Знаменитость шокирована тем, что с ней случилось.

Телеведущая Лера Кудрявцева получила тяжелую травму. Звезда призналась в личном блоге, что беда буквально выбила ее из колеи.

У нее диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки, а также перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости.

«Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр», — сетует Кудрявцева.

PR-менеджер звезды Табриз Шахиди заявил 5-tv.ru, что с ведущей «все хорошо». Она в настоящее время проходит курс лечения.

Это не первое несчастье в жизни Кудрявцевой за последнее время. В начале года она объявила, что уходит от мужа Игоря Макарова.

Комментариев тогда знаменитость давать не стала: лишь коротко и емко отметила, что «алкоголь — зло». После этого последовало еще одно признание — она вернулась к супругу и пытается спасти его.

Звезда буквально бьется за молодого мужа. А сообщила о проблемах в семье знаменитость лишь для того, чтобы Макаров услышал мнение других.

Вероятно, Кудрявцева хотела напугать мужа расставанием. Так бы он убедился в серьезности ее намерений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Лера Кудрявцева устроила скандал в одной из программ на федеральном канале.