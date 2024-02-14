Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

|
Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Выйдет ли Москва из этой организации?

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россия решила приостановить выплату ежегодных взносов в Арктический совет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское министерство иностранных дел.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», — говорится в сообщении.

Речь идет о реализации совместных проектов, направленных на решение важных для всех арктических государств вопросов. В частности, это сохранение экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований, включая морские научные экспедиции, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояние населения Крайнего Севера.

Кроме того, в ведомстве при ответе на вопрос о «красной линии», из-за которой Россия решит выйти из организации, сослались на слова официального представителя МИД Марии Захаровой. Дипломат заявляла, что эту возможность Москва может рассмотреть при эволюции совета в недружественный институт. Однако в настоящий момент данный вопрос «не стоит в практической плоскости».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад испугался действий России в Арктике. США и их союзники опасаются полного попадания этого региона под влияние России и Китая. Тем временем деятельность Арктического совета перешла в функционирование на малых оборотах.

-14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:30
«Дерзко»: в Британии неохотно признали правоту российского посла по Украине
10:29
Двигательная сила: власти обсуждают введение обязательной маркировки моторных масел
10:16
Враг, сбивающий с ног: как избавиться от варикоза без операции
10:08
Выйдет долг: ЦБ обяжет банки учитывать рассрочку при выдаче кредита
10:05
В Сети появились «фронтовые ролики» на песню SТ «Дай ему сил», презентованную бойцам Росгвардии
9:57
Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ: «Чтобы спасти свои жизни»

Сейчас читают

Истошные крики о помощи: главное о страшном пожаре в незаконно построенном доме в Анапе
«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса