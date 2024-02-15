Не только обожать, но и уважать: как помочь ребенку с социализацией в детсаду

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 28 0

Психолог Замыслова: ребенку нужно помогать при социализации в детсаду

Не только обожать, но и уважать: как помочь ребенку с социализацией в детсаду

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Отношения в семье и атмосфера дома сильно влияют на физическое и эмоциональное здоровье чада.

Одним из главных страхов всех молодых родителей является первый опыт социализации их малыша в детском саду. Множество аспектов новой ступени в жизни ребенка действительно требуют грамотного подхода.

Издание «Страсти» узнало у кандидата педагогических наук Анны Замысловой, как помочь чаду адаптироваться в непривычных условиях. Так, ребенка необходимо морально поддерживать.

В хороших детских садах обязательно должен быть психолог, который в случае чего поможет ребенку обозначить свои личные границы и обеспечит здоровое развитие малыша. Разумеется, за психологическим состоянием своего дитя должны следить и сами родители.

Отношения в семье и атмосфера дома сильно влияют на физическое и эмоциональное здоровье ребенка. Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют придерживаться «правила трех П»: понимать, принимать и признавать.

Понимание даст вам возможность взглянуть на мир глазами малыша и понять, что он воспринимает реальность не так, как вы, а значит необходимо делать на это скидку. Принятие отвечает за уважение маленького человека, как независимой личности со своей индивидуальностью.

А признание дает ребенку почувствовать вес и важность его собственных решений. Таким образом устанавливается доверительный контакт и в мозгу ребенка появляются представления о здоровых и уважительных межличностных отношениях в коллективе.

«Так мы уважаем право ребенка быть самим собой. Именно ровное, уважительнее отношение друг к другу помогает детям быть любознательными, гармонично и всесторонне развитыми, с активной позицией и искренней тягой к знаниям», — объяснила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть близость в отношениях молодых родителей.

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