Мать Бориса Немцова умерла на 97-м году жизни

|
Евгения Романова
Евгения Романова 3 775 0

Пост с этим сообщением опубликовала ее внучка.

Мать Бориса Немцова умерла на 97-м году жизни

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Скончалась мать политика Бориса Немцова Дина, ей было 96 лет. Об этом на странице в социальной сети сообщила ее внучка Жанна.

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы. 03.03.1928 — 14.02.2024», — написала она.

Пост внучка сопроводила фотографией бабушки в годы ее молодости. Немцова также рассказала, что церемония прощания пройдет 16 февраля в городском ритуальном агентстве Нижнего Новгорода. Похороны состоятся на Бугровском кладбище в 12:30.

Дина Немцова по профессии была педиатром. За свои заслуги она получила звание заслуженного врача России.

Бориса Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В 2017-м коллегия присяжных заседателей в столичном окружном военном суде признала виновными в убийстве Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых. Их было решено приговорить к отбыванию наказания в виде лишения свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строго режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла писатель и искусствовед Нина Молева.

-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:37
Истории с печальным концом: тяжелая судьба актеров из советских киносказок
13:32
«Влияют на мировоззрение»: продюсер Рудченко раскрыл секрет успеха песни ST у росгвардейцев
13:28
В Кремле оценили новый закон, допускающий конфискацию имущества за фейки об армии
13:23
МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ из-за розыска Каллас
13:14
Без вариантов: в МИД России оценили шансы переговоров с Украиной
13:06
«Вернуть дружественные отношения»: как в Черногории борются с русофобией

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
Блуждающие во мраке: кто такие психопаты и почему они становятся маньяками
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса