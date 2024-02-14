«Такие настроения»: почему военные песни набирают популярность после выхода трека ST, представленного бойцам Росгвардии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 40 0

Критик Рудченко: россияне стали чаще вспоминать и переписывать военные песни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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Раньше граждане вспоминали про эту тематику только 9 Мая, но сейчас это «ежедневная история».

Песни с военной тематикой последнее время становятся все популярнее не только среди бойцов ВС РФ, но и среди обычных россиян. Об этом этом после презентации рэпером ST (Александром Степановым) песни «Дай ему сил» росгвардейцам, сообщил музыкальный критик Павел Рудченко.

«Сейчас такие настроения у людей, все касаемо СВО, военной тематики. Поднимаются старые фронтовые песни, перерабатываются», — отметил он в беседе с 5-tv.ru.

Критик заметил, что раньше про фронтовую музыку вспоминали лишь к 9 Мая, но сейчас она начала чаще откликаться в сердцах людей. По его словам, сегодня это «ежедневная история».

Песня «Дай ему сил» всего за несколько дней стала по-настоящему фронтовой. Наши бойцы поют ее под гитару и снимают ролики, накладывают слова на свои видео. А зацепила она тысячи слушателей еще до того, как была опубликована. Степанов спел ее на встрече с бойцами Росгвардии еще до официального релиза.

Рэпер вложил в композицию историю о герое, участнике боевых сражений, защитнике Родины. Его строки нашли отклик в сердцах военных и тех, кто болеет за них всей душой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сети появились «фронтовые ролики» на песню SТ «Дай ему сил».

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