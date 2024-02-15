«Европа осталась одна»: в США предсказали скорый распад НАТО

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 55 0

Politico: близится распад НАТО, и ЕС больше не сможет положиться на США

«Европа осталась одна»: в США предсказали скорый распад НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Республиканцы в Штатах будут стараться покинуть альянс.

Близится распад НАТО, и Европа больше не сможет рассчитывать на США. Об этом написал обозреватель американского издания Politico Мэттью Карничниг. На его слова обратило внимание издание EADaily.

«На данном этапе практически неважно, победит ли Дональд Трамп на выборах в США. Европа осталась одна. Единственный вопрос, на который ответят результаты голосования, — это насколько быстро произойдет распад НАТО», — написал автор.

Он отметил, что если на выборах в США победит нынешний глава государства Джо Байден, то процесс выхода Штатов из НАТО может затянуться. Но рано или поздно Вашингтон все равно откажется от своего участия в Североатлантическом альянсе. Бывший глава Белого дома же ускорит этот процесс.

Автор заявил, что любой республиканец, который придет после нынешнего кандидата Дональда Трампа, продолжит его дело и будет содействовать выходу Штатов из НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Столтенберг рассказал об угрозах в сторону НАТО.

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