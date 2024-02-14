В Москве срочно отменили спектакль из-за состояния Федора Добронравова

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 620 0

В Москве срочно отменили спектакль из-за болезни Федора Добронравова

В Москве срочно отменили спектакль из-за состояния Федора Добронравова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Сообщается о «непредвиденной болезни» знаменитого актера.

В Москве отменили спектакль «Ты где-то рядом», в котором главную роль играет народный артист России Федор Добронравов. Как сообщает издание Газета.ру, причиной стало резкое ухудшение самочувствия актера.

Постановка должна была пройти на сцене Культурного центра ЗИЛ. Однако в последний момент к зрителям обратилась администрация театра, предложив сдать билеты и выбрать другой спектакль.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — сказали в театре.

По информации представителей 62-летнего артиста, он болен. Из-за чего, как отмечается, и приходится отменять спектакли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Славы Зайцева госпитализирован в больницу с анемией.

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