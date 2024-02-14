Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 31 0

Из-за этого спецоперация может затянуться, допустил он.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Специальная военная операция (СВО) может идти дольше планируемого, но все задачи будут непременно выполнены. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Он уточнил, что спецоперация со временем приобрела форму войны против коллективного Запада. США напрямую вовлечены в этот конфликт, добавил пресс-секретарь президента. 

Из-за этих факторов СВО может идти дольше, допустил Песков. Однако пока все поставленные цели и задачи не будут достигнуты, спецоперация не закончится.

«Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — отмечает Песков.

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