Вези меня: женщина устроила истерику и набросилась на таксиста в Новосибирске

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Женщина напала на таксиста в Новосибирске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Самое печальное во всей этой сцене, что она произошла в присутствии ребенка.

И сначала — герои, которых в лицо уже знает вся страна. Жуткую истерику в присутствии собственного ребенка устроила пассажирка такси в Новосибирске.

Женщина решила сэкономить на поездке и принесла с собой детское кресло, однако не смогла справиться с его креплением. Всю злость и разочарование этим фактом она обрушила на водителя.

Мужчина в итоге помог, но теперь намерен написать заявление в полицию. Самое печальное во всей этой сцене, что она произошла в присутствии ребенка — и, судя по его реакции, дело это уже привычное.

Ранее 5-tv.ru писал, что обычная поездка в такси обернулась для многодетной матери из Уфы серьезными побоями. Женщина рассказала, что водителю не понравилась купюра, которой она хотела расплатиться.

По итогам конфликта пострадавшей предстоит длительная реабилитация. А таксист может сесть на несколько лет. 

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