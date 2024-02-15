Минобороны опубликовало документы о подвигах воинов в Афганистане и Вьетнаме

В Минобороны России запустили мультимедийный историко-познавательный проект «На дальних рубежах, с Родиной в сердце», приуроченный к 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

Отмечается, что в рамках проекта были опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны России. Среди них содержатся наградные материалы советских воинов, оперативные карты и боевые приказы.

Эти документы освещают вопросы военной и гуманитарной помощи дружественным народам, рассказывают о подвигах наших соотечественников в Корее, Германии, Вьетнаме и Афганистане.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ раскрыла архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году.