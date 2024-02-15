В поисках витаминов: какие овощи полезнее есть сырыми

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Врач Картаева: сырыми полезнее есть богатые витамином С овощи

В поисках витаминов: какие овощи полезнее есть сырыми

Фото: ТАСС / Nick Ansell

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В сезон зрелости они имеют максимальное количество питательных веществ.

Кулинарная обработка, несомненно, придает овощам более насыщенный вкус, однако сырыми они содержат максимальное количество питательных веществ. Изданию Газета.ру врач-гастроэнтеролог Яна Картаева рассказала обо всех нюансах.

В первую очередь, специалист отметила, что чем больше овощи подвергаются кулинарной обработке, тем меньше питательных веществ они сохранят. Поэтому бланширование, пассерование и припускание считаются наиболее предпочтительными методами приготовления.

Варка на пару, тушение, запекание и жарка являются тепловой обработкой, требующей длительного времени. Поэтому из-за таких способов готовки овощи теряют больше витаминов и минералов.

Однако есть нюансы, благодаря которым можно свести потери к минимуму. Так, не стоит готовить в большом количестве воды, лучше всего отварить овощи целиком и в кожуре, а не кусочками.

Класть их в кастрюлю нужно лишь в кипящую воду, а солить лучше в конце приготовления. Кроме того, замороженные овощи следует варить без разморозки.

Наиболее чувствительными к кулинарной обработке считаются витамины — к примеру, витамин С и фолиевая кислота. Поэтому овощи, богатые ими, лучше всего есть в сыром виде, либо не подвергать длительной кулинарной обработке.

«И, напротив, витамины А, Е, К и каротиноиды, которыми богаты красно-оранжевые овощи, достаточно устойчивы к высокой температуре — даже при варке не наблюдается больших потерь, — но чувствительны к действию света и кислорода. Поэтому лучше всего хранить в закрытой и непрозрачной таре», — добавила врач.

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