Станут первыми: учителя в России смогут получать квартиры без очереди

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Учителя в России смогут получать квартиры без очереди

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ожидается, что это позволит привлекать специалистов к работе в регионах.

Учителя смогут получать квартиры без очереди. Соответствующее предложение направлено в правительство, пишут «Известия».

Сейчас у педагогов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, тоже есть на это право, и оно закреплено в Законе об образовании. Но по факту воспользоваться им мало кто может — не позволяют формулировки в Жилищном кодексе.

Убрать это несоответствие и предлагают авторы инициативы. А после того, как квартирный вопрос учителей решится, их станет проще привлекать к работе в регионах.

Ранее 5-tv.ru писал, что на выставке-форуме «Россия» обсудили развитие частных школ. Опросы показывают, что многие родители хотели бы отдать своего ребенка в такие образовательные организации, но зачастую это слишком дорого.

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