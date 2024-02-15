Здание «Известия холл» загорелось в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 29 0

Причина инцидента выясняется в настоящее время.

Здание «Известия холл» загорелось в Москве

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

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В здании «Известия Холл» в центре Москвы произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС.

По данным источника 5-tv.ru, возгорание произошло в административном здании со входом в метро. Причина и площадь пожара выясняются.

В настоящее время проводится поиск пострадавших. По внешним признакам, с кровли идет черный дым.

В связи с возгоранием перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку, сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале. Дорожная ситуация не осложнена.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован. Он начался на крыше здания, в результате кровля полностью обрушилась.

Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать более 400 человек, а также временно перекрыть улицу.

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