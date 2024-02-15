Третий уровень сложности присвоили пожару в здании на Пушкинской площади

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 22 0

Возгорание произошло несколько часов назад. На месте работают пожарные расчеты.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Третий уровень сложности присвоили пожару в здании, расположенном на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщили в МЧС.

Как отметил корреспондент «Известий» Александр Шпак, снаружи следов пожара не наблюдается.

«Что происходит внутри — пока непонятно», — отметил журналист.

На месте работают пожарные расчеты. Как уточняет РИА Новости, из-за ЧП были перекрыты два выхода из метро к станции «Пушкинская». К этому моменту площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что точная причина возгорания пока не известна. Предварительно, в результате ЧП потерпевших нет.

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