Космонавту Сергею Корсакову присвоили звание Героя России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

Документ об этом подписал президент.

Космонавту Сергею Корсакову присвоили звание Героя России

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС

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Космонавт Сергей Корсаков удостоен звания Героя России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальной портале правовой информации.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения „Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина“, Московская область», — говорится в тексте.

Российский лидер отметил мужество и героизм Корсакова, проявленные во время длительного полета на Международной космической станции (МКС).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил российского космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина. Кроме того, было присвоено звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву. Он был отмечен за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета.

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