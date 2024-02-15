Космонавту Сергею Корсакову присвоили звание Героя России

Космонавт Сергей Корсаков удостоен звания Героя России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальной портале правовой информации.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения „Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина“, Московская область», — говорится в тексте.

Российский лидер отметил мужество и героизм Корсакова, проявленные во время длительного полета на Международной космической станции (МКС).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил российского космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина. Кроме того, было присвоено звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву. Он был отмечен за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета.