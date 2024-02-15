Вылетевший из Москвы самолет запросил аварийную посадку из-за отказа двигателя

Самолет Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево буквально сразу после вылета. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, самолет должен быть следовать по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Но после вылета обнаружилась неисправность, из-за чего пилот принял решение об аварийной посадке.

По данным источника, у самолета отказал один из двигателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский Boeing 737 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва — Ереван, но принял решение вернуться в точку вылета из-за отказа передней стойки шасси.