В России могут повысить стипендии до прожиточного минимума

|
Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

Замминистра Могилевский: Минобрнауки РФ рекомендовало вузам повысить стипендии

В России могут повысить стипендии до прожиточного минимума

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На каких студентов направлена эта мера?

Минобрнауки России направило в вузы письмо с рекомендациями закрепить размер студенческой стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский, который находится с рабочей поездкой в Ростове-на-Дону.

«Сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума… Те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Могилевский отметил, что в каждом университете есть свои подходы к выплате стипендии, они пользуются автономией в этом плане. Однако государство создает рамки, согласно которым сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин в ходе поездки в Калининград в конце января объявил об увеличении президентской стипендии до 30 тысяч рублей.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
В Белгороде объявлена ракетная опасность
12:11
Речь о миллиардах: в Европе посчитали, сколько денег нужно Украине для восстановления
11:51
Трое вооруженных неизвестных напали на полицейского в Чечне
11:47
«Не один на свете ты»: Эммануил Виторган раскрыл, как сохранить тепло в отношениях
11:41
Потеряла лидерство: экономика Японии вошла в рецессию
11:34
«Плотный огневой контроль»: как группа боевиков ВСУ оказалась в окружении в ДНР

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
В Сети сообщили о планах Зеленского «устроить покушение» на Макрона
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Сретение Господне — 2024: история, традиции и приметы большого праздника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео