В России могут повысить стипендии до прожиточного минимума

На каких студентов направлена эта мера?

Минобрнауки России направило в вузы письмо с рекомендациями закрепить размер студенческой стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский, который находится с рабочей поездкой в Ростове-на-Дону.

«Сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума… Те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Могилевский отметил, что в каждом университете есть свои подходы к выплате стипендии, они пользуются автономией в этом плане. Однако государство создает рамки, согласно которым сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин в ходе поездки в Калининград в конце января объявил об увеличении президентской стипендии до 30 тысяч рублей.