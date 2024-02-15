«Не заинтересованы»: Евросоюз не будет продлевать договор о российском газе

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Еврокомиссар Симсон: ЕС не продлит договор о транзите газа РФ через Украину

«Не заинтересованы»: Евросоюз не будет продлевать договор о российском газе

Фото: www.globallookpress.com / Danil Shamkin

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Когда истекает срок действия этого соглашения?

Европейский союз не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через территорию Украины. Такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит Reuters.

«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года», — сказала она.

Контракт между Россией и Украиной заключен на пять лет в 2019 году. Газ идет через украинскую территорию в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. В Кремле заявляли о нарушении логистических цепочек при отказе транзита газа через Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз начал разрабатывать план транзита газа мимо Украины.

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