В поиске выхода: Евросоюз начал разрабатывать план транзита газа мимо Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Bloomberg: Евросоюз начал искать альтернативы транзиту газа через Украину

В поиске выхода: Евросоюз начал разрабатывать план транзита газа мимо Украины

Фото: depositphotos / Marienko64

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У Евросоюза есть некоторые варианты решения вопроса. Окончательный план министрам энергетики представят 4 марта.

Окончание контракта между Россией и Украиной по транзиту газа в конце 2024 года заставило Евросоюз начать искать альтернативные пути данного вопроса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщил источник, Еврокомиссия уже провела предварительный анализ возможных сценариев прекращения транзита. Один из них — это «Турецкий поток». Все их обсудят со странами-членами уже в феврале, а после официально представят планы министрам энергетики на встрече в Брюсселе в марте. Решимость поставить вопрос таким образом источник объяснил тем, что даже наиболее зависимые от топлива из России страны смогут найти альтернативу этим поставкам. Речь идет об Австрии, Словакии и Чехии.

При этом для тех стран и компаний Евросоюза, у которых контракт на поставки российского газа действуют и после 2024 года, будут иметь другие варианты. К примеру, РФ будет доставлять газ на границу с Незалежной, после чего топливо будет забирать компания из Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто начал потреблять больше газа в Евросоюзе.

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