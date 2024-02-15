В МИД Норвегии высказались о возможном выходе России из Арктического совета

В МИД Норвегии признались, что будут сожалеть, если РФ покинет Арктический совет
Фото: www.globallookpress.com / Jörn Friederich
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Речь о международной организации, члены которой заботятся о природе приполярных районов.
Норвегия будет сожалеть, если Россия выйдет из Арктического совета. Об этом заявила советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц.
Арктический совет — международная организация, целью которой является охрана природы в приполярных район. В нее входят восемь государств: Россия, Норвегия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция и США. Известно, что РФ не вышла из объединения, однако приостановила выплату ежегодных взносов.
В этом году председательствует в объединении Норвегия.
«Цель Норвегии — сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами. Мы считаем, что крайне важно, чтобы именно страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона. Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение», — передает РИА Новости слова Харбиц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Норвегию призвали готовиться к войне с Россией.
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