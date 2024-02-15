«Дайте драму сыграть!» — Дронов признался в усталости от комедий

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 99 0

Звезда «Ворониных» Дронов признался в усталости от комедийного жанра

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер рассказал, чем его привлекло участие в только что вышедшей картине «Между нами лето».

Актер Георгий Дронов, ставший знаменитым благодаря участию в суперхите «Воронины» и других комедийных теле- и кинопроектах, признался, что в определенный момент ощутил усталость от этого жанра. Однако позднее понял, что и в комедии может полностью реализовать свой актерский потенциал.

«Я в свое время рефлексировал: да что ж такое — комедия и комедия, дайте драму какую-нибудь сыграть! Сейчас я понимаю, что жанр трагикомедии тоже очень востребован, эмоционально абсолютно все поглощает и дает реализовать», — сказал актер в общении с журналистами на премьере фильма «Между нами лето» в кинотеатре «Иллюзион».

В новой картине, снятой в жанре романтической музыкальной мелодрамы, Дронову досталась роль отца главного героя. Актер отметил, что ему было интересно попробовать себя в новом амплуа, отличном от его традиционных комедийных персонажей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменилась жизнь звезды сериала «Воронины» Георгия Дронова после закрытия проекта.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:25
«Откажитесь от дурной привычки»: в КНДР выставили условие властям Японии
15:23
Не только для росгвардейцев: музыкант Носков заявил о важности концерта ST для всех жителей ДНР
15:20
Зеленский и Макрон заключат договор о гарантиях безопасности Украине
15:18
Количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до шести
15:09
«Не удастся»: глава МИД Польши о репарациях от Германии
14:56
Эстония разводит руками: в Таллине боятся, что какая-либо страна выдаст Каллас

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео