Путин посещает Свердловскую область: что входит в планы президента

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 84 0

Путин с рабочим визитом посещает Свердловскую область

Путин посещает Свердловскую область: что входит в планы президента

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Программа визита достаточно насыщена.

Президент России Владимир Путин находится в Свердловской области, где планирует посетить ряд предприятий и пообщаться с рабочими. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин прибыл в российский регион в четверг, 15 февраля. В его планы входит посещение ведущих машиностроительных предприятий — АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

Кроме того, президент планирует пообщаться с рабочими и осмотреть боевые машины.

В программе визита и совещание, посвященное вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Основной доклад по этой теме представит глава Минтранса Виталий Савельев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин посетили центр диагностики и телемедицины в Москве.

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