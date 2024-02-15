Путин посещает Свердловскую область: что входит в планы президента

Программа визита достаточно насыщена.

Президент России Владимир Путин находится в Свердловской области, где планирует посетить ряд предприятий и пообщаться с рабочими. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин прибыл в российский регион в четверг, 15 февраля. В его планы входит посещение ведущих машиностроительных предприятий — АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

Кроме того, президент планирует пообщаться с рабочими и осмотреть боевые машины.

В программе визита и совещание, посвященное вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Основной доклад по этой теме представит глава Минтранса Виталий Савельев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин посетили центр диагностики и телемедицины в Москве.