«Я надеюсь»: Васильева сделала заявление о внезапной болезни Добронравова

Знаменитый актер внезапно начал отменять спектакли. Что с ним произошло?

В социальных сетях и СМИ появилась информация о внезапной болезни известного актера Федора Добронравова. Сам он ситуацию никак не комментировал, но в эксклюзивном интервью 5-tv.ru его коллега, народная артистка России Татьяна Васильева данные подтвердила.

При этом актриса, играющая с Добронравовым в одном спектакле, отметила, что ничего серьезного не произошло.

«Я надеюсь, что выздоравливает. Да. Он приболел. Артист может приболеть. Скоро будем играть уже», — подчеркнула Татьяна Васильева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федор Добронравов давал большое интервью 5-tv.ru. В нем он рассказывал и об отношению к жизни, и о становлении в профессии, а также дал немало ценных уроков для подрастающего поколения.