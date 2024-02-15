В России могут отменить идентификацию при оплате услуг ЖКХ до 60 тысяч рублей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 333 0

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

В России могут отменить идентификацию при оплате услуг ЖКХ до 60 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Законопроект, который разрешает банкам не проводить идентификацию граждан при оплате коммунальных услуг на сумму менее 60 тысяч рублей, прошел первое чтение в Госдуме.

Путем поправок в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма законодатели хотят оптимизировать нагрузки на коммунальщиков и организации, которые принимают оплату.

«Операции по приему денежных средств от физических лиц за ЖКУ в принципе не обладают признаками операций, имеющих запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл и законную цель, а именно исполнение обязательств потребителем по оплате потребляемых жилищных и коммунальных услуг», — говорится в пояснительной записке на сайте Госдумы.

Сейчас предельный размер платежей собственников за ЖКХ, при котором не требуется идентификация, составляет 15 тысяч рублей, он был установлен в 2009 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что собственников квартир хотят обязать пускать газовщиков для проверки оборудования.

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