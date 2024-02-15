В России могут отменить идентификацию при оплате услуг ЖКХ до 60 тысяч рублей

Законопроект, который разрешает банкам не проводить идентификацию граждан при оплате коммунальных услуг на сумму менее 60 тысяч рублей, прошел первое чтение в Госдуме.

Путем поправок в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма законодатели хотят оптимизировать нагрузки на коммунальщиков и организации, которые принимают оплату.

«Операции по приему денежных средств от физических лиц за ЖКУ в принципе не обладают признаками операций, имеющих запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл и законную цель, а именно исполнение обязательств потребителем по оплате потребляемых жилищных и коммунальных услуг», — говорится в пояснительной записке на сайте Госдумы.

Сейчас предельный размер платежей собственников за ЖКХ, при котором не требуется идентификация, составляет 15 тысяч рублей, он был установлен в 2009 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что собственников квартир хотят обязать пускать газовщиков для проверки оборудования.