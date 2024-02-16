Песков сообщил о согласовании с Путиным основной схемы ВСМ «Москва — Петербург»

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Это электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

Песков сообщил о согласовании с Путиным основной схемы ВСМ «Москва — Петербург»

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет построена, основная схема проекта уже согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Как указал Песков, схема магистрали «Москва — Петербург» была согласована на совещании у президента России Владимира Путина. ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

Ранее 5-tv.ru писал, что сейчас, пока авиасообщение местами ограничено, повышенная нагрузка и ответственность легла на РЖД. Президент, выступая на ежегодном съезде железнодорожников, поблагодарил работников этой сферы за труд и за мужество.

В планах и дальше развивать сеть железных дорог, причем на принципиально новом уровне — высокоскоростном. Первая ветка высокоскоростной железнодорожной магистрали должна связать две столицы.

-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.82
0.39 98.41
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:21
Находит «врага» и начинает борьбу: как будет работать вакцина от рака
2:07
Самое секретное предприятие: главное о визите Путина на «Уралвагонзавод»
1:55
Сразу начались облавы: Рогов сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
1:53
ОРВИ с сюрпризом: какие неочевидные симптомы говорят об онкологии у детей
1:39
Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ до 2030 года
1:26
Школьники массово отравились неизвестными токсическими веществами в Калининградской области

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео