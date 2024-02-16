За минуту можно взломать: названы самые популярные пароли в РФ в 2023 году

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

В топ самых популярных паролей в РФ впервые вошли «12345zz» и «подружка»

За минуту можно взломать: названы самые популярные пароли в РФ в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Зачастую пользователи используют два-три пароля для всех ресурсов, тем самым помогая мошенникам открыть доступ сразу к нескольким сервисам.

Самыми популярными паролями в России в прошлом году стали «123456», «123456789», «1000000», «12345zz» и «подружка» кириллической комбинацией. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на исследования сервиса разведки утечки данных и мониторинга даркнета DLBI.

Помимо «подружки» самыми часто используемыми кириллическими комбинациями стали «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123». Причем «подружка» до этого в рейтинге не фигурировала. В топ-10 также вошли «привет», «123йцу», «марина», «йцукен12345» и «йцукенгшщз». Как отметили в МТС-банке, именно пароли, имеющие меньше десяти символов, состоящие из строчных букв легче всего взломать.

«Пользователи не просто выбирают простейшие пароли, но применяют одни и те же сочетания для различных сервисов. Это создает угрозу взлома с помощью повторного их использования», — предупредил основатель DLBI Ашот Оганесян.

Благодаря взломанным паролям мошенники могут узнать о пользователе множество информации, которую в дальнейшем используют против него самого же.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие меры против мошенников введут в России.

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