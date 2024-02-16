Несмотря на санкции: Евросоюз закупил у России нефти и газа на 29 млрд евро

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Евросоюз закупил у России нефти и газа на 29 млрд евро в 2023 году

Несмотря на санкции: Евросоюз закупил у России нефти и газа на 29 млрд евро

Фото: www.globallookpress.com / Tang Ke / Cfoto

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Основными импортерами стали Нидерланды, Венгрия и Италия.

Евросоюз закупил у России газа и нефти на 29,26 миллиарда евро по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные аналитиков Евростата.

Евросоюз продолжает закупать ископаемые у России, несмотря на свои же санкции. Хотя и доходы российской стороны, по сравнению с показателями 2022 года, снизились в 2,9 раза. Тогда Россия продала нефти и газа на более чем 90 миллиардов евро. Высокие показатели тогда зависели и от роста цен на нефть.

Кроме того, Евросоюз продолжал закупать у России черные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы, удобрения, продукты неорганической химии, включая ядерное топливо, и аммиак. Среди импортеров — Нидерланды, Венгрия, Италия, Бельгия и Словакия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам главного экономиста и директора департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьера-Оливье Гуринша, экономика России растет лучшими темпами вопреки прогнозам.

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